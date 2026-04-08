Раскрыта роль верховного лидера Ирана в перемирии

Axios: Верховный лидер Ирана Хаменеи согласовывал перемирие через курьеров

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи лично участвовал в согласовании обновленного предложения о двухнедельном прекращении огня. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

«Без его одобрения сделки бы не состоялось», — сказал собеседник портала. При этом уточняется, что участие Хаменеи носило сложный характер из-за угрозы возможного покушения со стороны Израиля. Из-за этого он передавал указания через посредников-курьеров, используя записки.

Также отмечается, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи тоже сыграл ключевую роль как в ведении переговоров, так и в убеждении командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) поддержать сделку.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. По словам политика, Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

