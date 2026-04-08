18:38, 8 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыта судьба расправившихся с бывшим российским депутатом в его доме троих мужчин

В Нижегородской области суд арестовал 3 мужчин, убивших экс-депутата Саидова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Нижегородской области суд арестовал троих мужчин, причастных к расправе над 60-летним бывшим депутатом Минкаилом Саидовым в его доме в городе Шахунье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области.

Фигуранты — трое ранее судимых жителей районного центра. Их причастность к совершению расправы над Саидовым подтверждается заключениями экспертов, показаниями свидетелй, протоколами обысков и другими материалами уголовного дела.

Ранее сообщалось, что потерпевший обнаружен с огнестрельными ранениями 26 марта в своем доме на улице Комсомольской города Шахуньи.

В 2024 году сына потерпевшего изрезали в местном кафе. Подозреваемый в нападении до сих пор не задержан и объявлен в розыск.

