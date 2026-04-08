Раскрыта цель поездки Каллас на Ближний Восток на фоне перемирия США с Ираном

Политолог Пятибратов: Каллас пытается выбраться из тени Урсулы фон дер Ляйен

Глава евродипломатии Кая Каллас направилась с визитом на Ближний Восток на фоне напряженности между США и Ираном. Ее поездку и цель визита прокомментировал политолог Иван Пятибратов в беседе с «Новостями Mail».

Как ожидается, в Эр-Рияде Каллас проведет ряд встреч с представителями региона, включая главу МИД Саудовской Аравии и руководство Совета сотрудничества стран Персидского залива.

По мнению эксперта, формально речь идет о попытке наладить диалог и укрепить контакты. Однако реальное влияние Евросоюза на ситуацию остается ограниченным.

«Нужно понимать, что Кая Каллас очень последовательно пытается выбраться из тени Урсулы фон дер Ляйен, которая перетянула на себя многие дипломатические функции в Европейском союзе (ЕС). Каллас, естественно, это не нравится. Она хочет, чтобы о ней говорили, ее замечали. Соответственно, визит на Ближний Восток — это одна из подобных акций напомнить о себе, набрать дополнительные политические очки», — заявил Пятибратов.

Он добавил, что ЕС в целом занял сдержанную позицию в конфликте, осудив Иран, но одновременно дистанцируясь от прямого участия.

По словам аналитика, одной из задач визита может быть координация с государствами региона, в том числе по вопросам поставок энергоресурсов, а также демонстрация вовлеченности в дипломатические процессы. Эксперт скептически оценил перспективы ЕС стать полноценным участником переговоров.

«Европейцы всеми силами пытаются оказаться за столом переговоров, но они там никому не нужны», — заключил Пятибратов.

Ранее Каллас заявила, что перемирие между США и Ираном стало важным шагом к снижению напряженности на Ближнем Востоке после нескольких недель эскалации конфликта в регионе.