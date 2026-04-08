Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:34, 8 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности о найденной под окнами дома в Москве голой девушке

Mash: Мертвую девушку, найденную под окнами в Москве, могли обмануть мошенники
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Обнаженную девушку, найденную без признаков жизни под окнами жилого дома в Москве, могли обмануть мошенники. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас ее родственникам пишут незнакомые люди и просят перевести деньги. По данным канала, накануне трагедии погибшая вела себя странно — каждый день просила крупные суммы наличных у друзей и родных, чтобы «пройти лечение». Когда семья не смогла до нее дозвониться, она заявила, что находится в больнице. Накануне банк заблокировал один из ее переводов как подозрительный.

Как уточняет Telegram-канал Shot, женщина работала преподавателем на кафедре экономики и менеджмента в одном из московских университетов. В ее квартире на 16-м этаже были обнаружены следы крови. Входная дверь была заперта изнутри.

35-летнюю Нелю нашли под окнами жилого дома в Москве утром в среду, 8 апреля. Сейчас следователи работают на месте происшествия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok