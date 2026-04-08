21:50, 8 апреля 2026Мир

Раскрыты последствия кампании Трампа в Иране

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Трамп разбудил Иран от спячки
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент США Дональд Трамп способствовал подъему Ирана, а не его краху. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Джонсон ответил на вопрос Эндрю Наполитано, чего добился Трамп своей военной кампанией в Иране. «Он разбудил Иран от спячки, вывел его из политической глуши», — сказал он.

Экс-аналитик ЦРУ добавил, что США, вопреки всем фактам, не хотят признавать свое поражение в кризисе с Ираном.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала приоритеты Трампа в переговорах с Ираном. По ее словам, американский лидер не отступит в намерении получить уран из страны.

