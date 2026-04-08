Раскрыты причины прорыва дамбы в Дагестане

Ученый Идрисов: Дамбу в Дагестане могло прорвать из-за быстрых потоков воды

Дамбу Геджухского водохранилища в Дагестане могло прорвать из-за сильных ливней, влажных грунтов и слишком быстрых потоков воды на обширных безлесных склонах. Причины разрушения плотины раскрыл кандидат географических наук Идрис Идрисов, пишет РИА Новости.

Среди других вероятных причин специалист назвал закупорку аварийного водосброса малым оползнем или неспособность дамбы в принципе пропускать столь большие объемы воды. Идрисов отметил, что с текущим уровнем размыва плотина подлежит восстановлению.

«Параметры аварийного сброса должны быть пересчитаны с учетом произошедших и прогнозируемых изменений климата и наблюдаемого роста осадков в такие сезоны», — заключил географ.

Ранее заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов предположил, что решающую роль в прорыве дамбы Геджухского водохранилища сыграла ее старость.