Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:59, 8 апреля 2026

Набиуллиной посоветовали урезать число финансовых институтов

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Razmik Zackaryan / Ura.ru / Globallookpress.com

В России стоит урезать число финансовых институтов, и тогда многие вопросы решатся сами собой. Об этом на конференции Data Fusion, обращаясь к председателю Центробанка (ЦБ) Эльвире Набиуллиной, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин, передает РИА Новости.

«У меня есть подсказка Эльвире Сахипзадовне, что делать с финансовым сектором: просто резко сократить количество финансовых институтов», — сказал он. «Я помню, это ваша давняя мечта», — отреагировала глава ЦБ.

Под финансовым институтом подразумеваются организации, работающие в финансово-кредитной системе, то есть универсальные и специализированные банки, небанковские кредитные организации, инвестиционные компании и фонды, а также фондовые биржи. Чего именно в России пока еще слишком много, Костин не уточнил.

В конце марта глава ВТБ пошутил, что перестал прогнозировать уровень ключевой ставки Банка России и переключился на погоду, потому что ее проще угадать. В то же время он выразил надежду, что к концу года ставка все-таки опустится с нынешних 15 процентов годовых до 12 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке сделал России предложение. Что ответили в Москве?

    Названы стремительно разрушающие пломбы продукты

    Раскрыта глобальная опасность засухи для здоровья людей

    Пентагон сделал заявление о возможной смене власти в Иране

    Шеф Пентагона пригрозил Ирану силовым изъятием урана

    Бывшую возлюбленную российского миллиардера заподозрили в помолвке с молодым избранником

    Телеведущего госпитализировали после жуткого ДТП

    Таксист из Мурманской области стал звездой соцсетей после одной поездки

    Депутаты призвали проверить цены на авиабилеты в России

    Казахстан начнет расследование падений БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok