Набиуллиной посоветовали урезать число финансовых институтов

Глава ВТБ Костин посоветовал Набиуллиной сократить число финансовых институтов

В России стоит урезать число финансовых институтов, и тогда многие вопросы решатся сами собой. Об этом на конференции Data Fusion, обращаясь к председателю Центробанка (ЦБ) Эльвире Набиуллиной, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин, передает РИА Новости.

«У меня есть подсказка Эльвире Сахипзадовне, что делать с финансовым сектором: просто резко сократить количество финансовых институтов», — сказал он. «Я помню, это ваша давняя мечта», — отреагировала глава ЦБ.

Под финансовым институтом подразумеваются организации, работающие в финансово-кредитной системе, то есть универсальные и специализированные банки, небанковские кредитные организации, инвестиционные компании и фонды, а также фондовые биржи. Чего именно в России пока еще слишком много, Костин не уточнил.

В конце марта глава ВТБ пошутил, что перестал прогнозировать уровень ключевой ставки Банка России и переключился на погоду, потому что ее проще угадать. В то же время он выразил надежду, что к концу года ставка все-таки опустится с нынешних 15 процентов годовых до 12 процентов.