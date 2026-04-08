Родителям школьников предложили сдать пробный ЕГЭ 8 апреля

В среду, 8 апреля, во всех регионах России пройдет всероссийская акция «ЕГЭ для родителей». Взрослые смогут на собственном опыте познакомиться с правилами экзамена, пройти всю процедуру и написать пробный вариант по русскому языку, сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

Акция проводится в десятый раз по инициативе ведомства. Ее цель — помочь родителям выпускников лучше понять механизм ЕГЭ, снизить лишнюю тревожность и грамотно объяснить детям все нюансы.

«Рособрнадзор задумал и реализует данную акцию, чтобы родители смогли сами принять участие в экзамене, избавиться от лишней тревоги перед экзаменами, познакомиться с правилами и процедурой ЕГЭ на собственном опыте и объяснить все нюансы своим детям», — говорится в сообщении.

В этот день взрослые поменяются местами со своими детьми: пройдут через металлодетекторы, увидят, как распечатываются и сканируются бланки, и напишут сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, который дает представление о заданиях разных типов. В акции примет участие и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев — он вместе с родителями московских школьников сдаст экзамен.

Организаторы подчеркивают, что результаты пробного ЕГЭ не влияют на реальные оценки выпускников и носят исключительно ознакомительный характер.

Ранее доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Лариса Ухова рассказала, что употребление сленгового слова «краш» в сочинении на Едином государственном экзамене по русскому языку будет расценено как грубое речевое нарушение.