Россия выплатила гражданину деньги за незаконное уголовное преследование

В Свердловской области мужчина отсудил у государства 574 тыс. за преследование

В Свердловской области житель поселка Сосьва отсудил у государства более 574 тысяч рублей за уголовное преследование, которое в итоге признали незаконным. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

История длилась больше года и включала несколько обвинений, не нашедших подтверждения.

В августе 2024 года против мужчины возбудили дело по статье 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по гражданскому делу»). В сентябре добавилась еще статья 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») за высказывания в адрес главы Сосьвинского городского округа и председателя Думы. Дела объединили.

Весной 2025 года следователь прекратил дело за отсутствием состава преступления, но через два месяца прокурор отменил это решение. Только в октябре 2025-го руководитель межрайонного следственного отдела окончательно прекратил уголовное преследование, признав за мужчиной право на реабилитацию.

После этого мужчина подал иск о возмещении расходов за адвоката, транспорт, упущенную выгоду и телефон. Серовский районный суд частично удовлетворил требования, взыскав с Минфина России за счет казны 559 тысяч рублей. Заявитель обжаловал решение. Свердловский областной суд увеличил сумму компенсации до 574 тысяч рублей. Остальная часть постановления оставлена без изменений.

