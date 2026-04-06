Российская судья незаконно вернула авторитетам имущество на 10 миллиардов рублей

ТАСС: Судья Борисова незаконно вернула авторитетам имущество на 10 млрд рублей

Попавшая под проверку Генпрокуратуры с одобрения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре Ольга Борисова незаконно вернула преступным авторитетам изъятое ранее имущество на 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.