Россия запустила ПЕРСТ

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:45, 8 апреля 2026

«Известия»: Введен в эксплуатацию имитатор космического пространства ПЕРСТ
Иван Потапов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Научно-исследовательском центре (НИЦ) «Курчатовский институт» введен в эксплуатацию испытательный стенд ПЕРСТ, имитирующий условия космического пространства, и предназначенный для испытания двигательных установок. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, диаметр камеры стенда равен 5 метрам, а объем испытательного отсека составляет 300 кубических метров.

Как пишет ТАСС, на базе стенда начались испытания безэлектродных плазменных ракетных двигателей, которые, по словам президента НИЦ Михаила Ковальчука, могут использоваться для полетов на Марс.

В марте гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что к середине 2030-х годов на Луну планируется доставить атомную электростанцию.

В январе Ковальчук заявил, что создание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и подводного беспилотника «Посейдон» стало результатом исследований советских ученых, начатых в конце 1940-х годов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на обращение Зеленского к России

    Россиянин напал на подростков во дворе и поплатился

    На Дальнем Востоке спасли забредшую в город беременную косулю

    ФСИН опровергла побег заключенных в тапочках из поезда в российском регионе

    Занимавший пост семь дней мэр-рекордсмен российского города оказался на допросе

    На Украине заявили о завершении следствия по делу Тимошенко

    Пацифистам-экстремистам вынесли приговор в российском регионе

    В российских школах решили ввести новый предмет

    Стал известен улучшающий когнитивные функции у женщин продукт

    Дмитриев заявил о страхе бюрократов ЕС перед наказанием от «папочки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok