Россия запустила ПЕРСТ

«Известия»: Введен в эксплуатацию имитатор космического пространства ПЕРСТ

В Научно-исследовательском центре (НИЦ) «Курчатовский институт» введен в эксплуатацию испытательный стенд ПЕРСТ, имитирующий условия космического пространства, и предназначенный для испытания двигательных установок. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, диаметр камеры стенда равен 5 метрам, а объем испытательного отсека составляет 300 кубических метров.

Как пишет ТАСС, на базе стенда начались испытания безэлектродных плазменных ракетных двигателей, которые, по словам президента НИЦ Михаила Ковальчука, могут использоваться для полетов на Марс.

В марте гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что к середине 2030-х годов на Луну планируется доставить атомную электростанцию.

В январе Ковальчук заявил, что создание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и подводного беспилотника «Посейдон» стало результатом исследований советских ученых, начатых в конце 1940-х годов.