Ученый связал «Буревестник» с исследованиями 1940-х годов

Ковальчук: Создание ракеты «Буревестник» — результат начатых в 1940-х работ

Создание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и подводного беспилотника «Посейдон» стало результатом исследований советских ученых, начатых в конце 1940-х годов. О связи новых ракет с работами из прошлого века рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», председатель научно-экспертного совета Морской коллегии России Михаил Ковальчук, передает РИА Новости.

Он привел фотокопию первой страницы отчета «о возможности создания сверхзвукового самолета-снаряда дальнего действия с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем» в ходе заседания научно-экспертного совета Морской коллегии.

По словам Ковальчука, отчет в 1955 году был утвержден научным руководителем советского атомного проекта Игорем Курчатовым, его соратником Анатолием Александровым и теоретиком космической программы СССР Мстиславом Келдышем.

«Сегодня мы имеем "Буревестник" и "Посейдон" только потому, что тогда, практически 80 лет назад, мы вели эти работы», — сказал президент «Курчатовского института».

Он добавил, что исследования и разработки ядерной силовой установки велись в Лаборатории измерительных приборов Академии наук СССР (ныне — «Курчатовский институт»).

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что технологии, которые применили в крылатой ракете «Буревестник», уже используют в космических программах.