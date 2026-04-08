09:06, 8 апреля 2026

Россиян предупредили о наказании за несообщение в военкомат данных о переезде

Майя Назарова

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Штраф до 20 тысяч рублей предусмотрен за несообщение в военкомат данных о переезде. Об этом предупредил россиян председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин, его комментарий приводит «Абзац».

Юрист пояснил, что если гражданин переехал на новое место пребывания, и оно не подтверждено регистрацией, фактически он скрылся от военкомата.

Тригнин подчеркнул, что новые сведения следует предоставлять в течение двух недель с момента изменения места жительства. Адвокат посоветовал дополнительно лично уведомлять военкомат, чтобы избежать недоразумений.

До этого стало известно, что в России на призывников, не явившихся по повестке в военкомат, начали накладывать ограничения. К примеру, житель Калининграда получил повестку в ноябре 2025 года, но не явился в комиссариат. Спустя 20 дней после неявки на него наложили пять ограничений. Теперь мужчине запрещено управлять транспортным средством, регистрировать автомобили, ИП и самозанятость, оформлять в собственность недвижимость, а также выезжать за границу.

