05:30, 8 апреля 2026РоссияЭксклюзив

Россиян предупредили об усилении псевдоаллергии весной

Химик Панов предупредил россиян об усилении псевдоаллергии весной
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Весной многие связывают кожный зуд, покраснение лица или заложенность носа исключительно с пыльцой растений, однако подобные симптомы могут усиливаться после приема пищи и быть вызваны псевдоаллергией, предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов. В беседе с «Лентой.ру» эксперт отметил, что у человека может даже не быть аллергической реакции на сами продукты.

«Основной механизм связан с высвобождением гистамина — вещества, которое расширяет сосуды, усиливает приток крови к коже и вызывает зуд или отек слизистых. В обычных условиях организм быстро разрушает избыток гистамина специальными ферментами. Когда одновременно поступает много соединений, способных усиливать его высвобождение или замедлять разрушение, концентрация вещества временно увеличивается. Появляются покраснение кожи, чувство жара, легкая отечность губ или насморк», — сообщил Панов.

Специалист объяснил, что симптомы выглядят как аллергия, но не связаны с образованием антител. Он сообщил, что чаще всего такую реакцию вызывают продукты, в которых уже присутствуют биогенные амины или вещества-провокаторы их высвобождения.

К ним относятся выдержанные сыры, копчености, ферментированные продукты, шоколад, клубника, цитрусовые, томаты, красное вино. В процессе хранения и ферментации в этих продуктах накапливаются соединения, образующиеся при расщеплении аминокислот. После употребления они быстро всасываются и влияют на сосудистые реакции организма

Алексей Пановдоцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Панов рассказал, что весной чувствительность к таким веществам усиливается. В этот период, по его словам, на слизистые дыхательных путей уже действует пыльца растений, а организм расходует больше ферментных ресурсов на нейтрализацию раздражителей окружающей среды.

«На состояние также влияют сезонные факторы среды: колебания температуры и влажности воздуха, изменения режима питания, повышенная нагрузка и стресс, снижение уровня витамина D из-за длительного периода недостатка солнечного света. Совокупность этих условий влияет на регуляцию обменных процессов и повышает восприимчивость организма к различным раздражителям. В результате даже привычная еда может вызывать временные реакции кожи или слизистых», — предупредил специалист.

При сезонных симптомах стоит обратить внимание не только на цветение растений, но и на состав рациона. Если после употребления определенных продуктов регулярно появляются покраснение кожи, зуд или ощущение тепла в лице, временное уменьшение их количества в меню позволит снизить выраженность симптомов. Однако при любых несвойственных реакциях организма рекомендуется обратиться к врачу

Алексей Пановдоцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА
К чему горят щеки: народные приметы и медицинское объяснение
3 февраля 2026
Календарь цветения на 2026 год: сезонный прогноз для аллергиков, советы врачей
6 марта 2026
Ранее пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая дала эффективный совет по борьбе с весенней аллергией. В пик сезона цветения людям, страдающим аллергией, стоит держать окна в квартире и автомобиле закрытыми и использовать системы кондиционирования с фильтрами HEPA.

Возвращаясь домой, Коповая рекомендовала аллергикам принять душ, промыть нос солевыми растворами и сменить одежду.

