В России сорвали контрабанду запчастей для подлодки «Варшавянка»

ФСБ задержала мужчину, пытавшегося продать иностранцу запчасти для подлодки

Сотрудники силовых структур задержали мужчину, который пытался передать иностранцу запчасти для подлодки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, речь идет о запчастях для ремонта двигателя у подлодок проекта «Варшавянка». За пределы РФ их вывозить нельзя. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном экспорте военной техники. По решению суда его отправили под стражу.

Ранее в Бурятии задержали пособника мошенников, которые обманули вдову участника специальной военной операции на 8,5 миллиона рублей, пообещав ей награду.