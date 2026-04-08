11:42, 8 апреля 2026Силовые структуры

В России сорвали контрабанду запчастей для подлодки «Варшавянка»

ФСБ задержала мужчину, пытавшегося продать иностранцу запчасти для подлодки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Чуприн / РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали мужчину, который пытался передать иностранцу запчасти для подлодки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, речь идет о запчастях для ремонта двигателя у подлодок проекта «Варшавянка». За пределы РФ их вывозить нельзя. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном экспорте военной техники. По решению суда его отправили под стражу.

Ранее в Бурятии задержали пособника мошенников, которые обманули вдову участника специальной военной операции на 8,5 миллиона рублей, пообещав ей награду.

