Россиянин с фамилией Помазанов сдал исламистам координаты своей войсковой части

Суд дал 16 лет колонии заключенному Помазанову за вступление в ИГ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы заключенного Александра Помазанова, вступившего из колонии Ставропольского края в ряды запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статье 205.5 («Участие в террористической организации») УК РФ. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию особого режима.

Суд установил, что Помазанов, отбывая наказание в ставропольской колонии, 23 сентября 2023 года присягнул ИГ по видеоролику и отправил запись через мессенджер. После чего он по приложению «Гугл Земля» в телефоне отыскал войсковую часть на территории Ставропольского края, где прежде служил. Ее координаты Помазанов передал членам ИГ.

12 октября 2023 года на камеру мобильного телефона сфотографировал список должностных лиц исправительной колонии, где он сидел, и тоже переслал ИГ.

На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае сотрудники Следственного комитета (СК), ФСБ и ФСИН выявили в одной из местных колоний подпольную ячейку, которая склоняла осужденных к терроризму.