Россиянка без причин оскорбила матерей с колясками и дала им совет про «чучмечью страну»

В Ленобласти женщина без причин оскорбила двух матерей из Бурятии

В Кудрово во Всеволжском районе Ленинградской области женщина без причин оскорбила двух матерей с колясками, обе родом из Бурятии. Она внезапно дала совет девушкам про «чучмечью страну» и удивилась, узнав, что Улан-Удэ входит в состав России. Об этом стало известно порталу Neva Today.

Девушки пояснили, что конфликт развернулся стремительно. Когда матери гуляли с детьми, к ним подошла женщина и объявила, что они должны уступать дорогу, поскольку находятся в России.

После этого она начала убеждать оппоненток в том, что приезжие «перегружают ее социальную инфраструктуру». Девушки в ответ упомянули, что приехали в Кудрово из Бурятии и это часть РФ. После этого оскорбления на них обрушились с новой силой.

Матери после инцидента обратились в полицию. На ссору также отреагировал депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев. Он подчеркнул, что направил запросы в силовые органы, «чтобы не дать "спустить на тормозах" очередную расистскую атаку».

