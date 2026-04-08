Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:04, 8 апреля 2026Силовые структуры

Россиянка получила срок за отказ лечить больную дочь

Тюменка получила срок за смерть дочери, оставленной без медпомощи на 12 дней
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тюменской области суд назначил один год ограничения свободы местной жительнице, которая на 12 дней оставила без медицинской помощи своего больного ребенка. В результате девочки не стало. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Как установил суд, еще 10 сентября 2025 года воспитатели заметили, что ребенок болеет, и рассказали об этом его маме. Женщина не послушала их и не стала обращаться с дочкой в больницу, пока болезнь прогрессировала. Через 12 дней девочки не стало. На суде ее мать признала вину и раскаялась. Ее признали виновной по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Ранее в Бурятии задержали пособника мошенников, которые обманули вдову участника специальной военной операции на 8,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok