06:31, 9 апреля 2026Спорт

Российская сноубордистка рассказала об общении с иностранными спортсменами и их отношении

Сноубордистка Травиничева: Иностранцы сами шли на контакт на юниорском ЧМ
Алексей Гусев
Мария Травиничева. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российская сноубордистка Мария Травиничева рассказала об общении с иностранными спортсменами на юниорском чемпионате мира. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спортсменки, отношение иностранцев было дружелюбным, и они часто сами шли на контакт. «Общение было открытым и комфортным. Отсутствие флага и гимна не так ощущалось во время стартов, но сильно — на церемониях», — заявила Травиничева.

Россиянка была допущена до участия в проходившем в Италии турнире в нейтральном статусе. Травиничева выиграла золото в гиганте и серебро в параллельном слаломе.

Ранее российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро на Олимпийских играх 2026 года, раскрыл отношение к нему иностранцев. Спортсмен опроверг слухи о каких-либо провокациях или оскорблениях во время Игр в Италии.

