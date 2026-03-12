Единственный призер Олимпиады от России раскрыл отношение к нему иностранцев

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро на Олимпийских играх 2026 года, раскрыл отношение к нему иностранцев. Его слова приводит РИА Новости.
Спортсмен опроверг слухи о каких-либо провокациях или оскорблениях во время Игр в Италии. «Тепло и уютно, домашняя обстановка», — поделился он подробностями.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал, что Филиппову подарят квартиру в Петропавловске-Камчатском. Спортсмена ждет жилье в новостройке.
Филиппов стал единственным российским спортсменом, завоевавшим медаль на Олимпийских играх-2026. На соревнованиях в нейтральном статусе Россию представляли 13 атлетов.