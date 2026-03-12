Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
13:06, 12 марта 2026Спорт

Единственный призер Олимпиады от России раскрыл отношение к нему иностранцев

Ски-альпинист Филиппов опроверг слухи об оскорблениях на Олимпиаде в Италии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро на Олимпийских играх 2026 года, раскрыл отношение к нему иностранцев. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен опроверг слухи о каких-либо провокациях или оскорблениях во время Игр в Италии. «Тепло и уютно, домашняя обстановка», — поделился он подробностями.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал, что Филиппову подарят квартиру в Петропавловске-Камчатском. Спортсмена ждет жилье в новостройке.

Филиппов стал единственным российским спортсменом, завоевавшим медаль на Олимпийских играх-2026. На соревнованиях в нейтральном статусе Россию представляли 13 атлетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали исполнителей удара по нефтебазе на юге России

    Раскрыто число жертв теракта в «Крокусе»

    Раскрыты цели ударов российских войск по Украине

    В Минобороны сообщили о применении ВСУ 447 беспилотников за сутки

    В России рассказали об охоте на ударивший по Брянску ракетами Storm Shadow Су-24

    Кремль оценил настрой Европы на мир

    В Кремле высказались о мирном процессе с Украиной

    Кремль отреагировал на новую атаку на компрессорную станцию «Турецкого потока» в России

    Раскрыт неожиданный внешний фактор ухудшения памяти

    В российском регионе суд поставил точку в деле о мошенничестве на 367 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok