Единственный призер Олимпиады от России раскрыл отношение к нему иностранцев

Ски-альпинист Филиппов опроверг слухи об оскорблениях на Олимпиаде в Италии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро на Олимпийских играх 2026 года, раскрыл отношение к нему иностранцев. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен опроверг слухи о каких-либо провокациях или оскорблениях во время Игр в Италии. «Тепло и уютно, домашняя обстановка», — поделился он подробностями.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал, что Филиппову подарят квартиру в Петропавловске-Камчатском. Спортсмена ждет жилье в новостройке.

Филиппов стал единственным российским спортсменом, завоевавшим медаль на Олимпийских играх-2026. На соревнованиях в нейтральном статусе Россию представляли 13 атлетов.