10:07, 2 марта 2026Спорт

Взявшему серебро на Олимпиаде-2026 ски-альпинисту Филиппову подарят квартиру

Взявшему серебро на ОИ-2026 ски-альпинисту Никите Филиппову подарят квартиру
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters

Российскому ски-альпинисту Никите Филиппову, взявшему серебряную медаль в спринте на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии, подарят квартиру. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале.

По его словам, спортсмен получит от региона жилье в новостройке в Петропавловске-Камчатском. «Ключи вручим в торжественной обстановке, как только он вернется домой после завершения весеннего цикла соревнований», — написал Солодов.

Ранее Филиппов заявил о намерении выступить в двух видах спорта на Олимпийских играх-2030. Россиянин отметил, что хочет попробовать себя в биатлоне.

Уроженец Петропавловска-Камчатского Филиппов стал единственным российским спортсменом, завоевавшим медаль на Играх-2026. Страну на соревнованиях в нейтральном статусе представляли 13 атлетов.

    Обсудить
