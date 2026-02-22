Ски-альпинист Филиппов заявил о намерении выступить в другом виде спорта на Олимпиаде-2030

Российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил о намерении выступить в другом виде спорта на Олимпийских играх-2030. Его слова приводит «Чемпионат».

«Моя мечта — стать олимпийским чемпионом, и вот для этого я готов пахать еще больше. И, знаете, очень хотелось бы на следующей Олимпиаде выступить в двух видах спорта — скимо и биатлоне», — заявил Филиппов.

Кроме того, 23-летний спортсмен рассказал, что чувствовал после завоевания серебряной медали в спринтерской гонке. «После гонки не мог осознать, что это моя медаль. Отпустило меня только на следующий день, ближе к ночи, и заснул я с полным осознанием того, что теперь я — серебряный призер Олимпиады», — поделился воспоминаниями ски-альпинист.

Филиппов стал единственным россиянином, которому удалось завоевать медаль на зимней Олимпиаде-2026. Всего на Играх в Милане было 13 спортсменов из России, они соревновались в нейтральном статусе.