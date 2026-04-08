Российский чиновник украл миллионы на ремонте котельной для семей участников СВО

В Архангельской области чиновник попался на краже 37 миллионов на котельной

В Архангельской области отправили в СИЗО главу жилищно-коммунальной службы Центрального жилищно-коммунального управления по делу о превышении должностных полномочий. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, в 2024 году госзаказчик заключил контракт на ремонтные работы котельной, которая обеспечивала теплом жилые дома в городе Мирном, где проживают семьи военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции (СВО). Исполнение контракта возглавлялось на обвиняемого. Однако он предоставил документы с ложными сведениями о проделанных работах и причинил ущерб на 37 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что замглавы администрации Анапы Наталья Рябоконь провернула схему с охранниками школ на 65 миллионов рублей.