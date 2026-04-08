11:32, 8 апреля 2026Силовые структуры

Российский чиновник украл миллионы на ремонте котельной для семей участников СВО

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Архангельской области отправили в СИЗО главу жилищно-коммунальной службы Центрального жилищно-коммунального управления по делу о превышении должностных полномочий. Об этом в Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, в 2024 году госзаказчик заключил контракт на ремонтные работы котельной, которая обеспечивала теплом жилые дома в городе Мирном, где проживают семьи военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции (СВО). Исполнение контракта возглавлялось на обвиняемого. Однако он предоставил документы с ложными сведениями о проделанных работах и причинил ущерб на 37 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что замглавы администрации Анапы Наталья Рябоконь провернула схему с охранниками школ на 65 миллионов рублей.

    Согласие на обогащение урана и отмена санкций. На что мог пойти Трамп, чтобы заключить двухнедельное перемирие с Ираном?

    Ремонт для российских военных обернулся аферой на 176 миллионов рублей

    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Харьковской области

    МИД России выступил с пожеланием по Ближнему Востоку

    Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд»

    Россиян предупредили о рисках поздней замены шин

    Россияне стали массово избавляться от домов в районе пропажи семьи Усольцевых

    Сирийца посадили за популярных в арабских странах российских краснокнижных птиц

    Раскрыты главы делегаций США и Ирана на мирных переговорах

    Назван фаворит матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

