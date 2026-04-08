Российский регион накрыл паводок

Марий Эл накрыл паводок, 500 домов подтопило

Республику Марий Эл накрыл паводок после выхода из берегов сразу двух рек. Сотни домов и построек оказались подтоплены, пишет Telegram-канал Mash.

Речь идет о реках Малая Кокшаге и Рутка. Первая разлилась рядом с поселком Куяр, вторая достигла критической отметки. Отмечается, что вода продолжает прибывать. Сильнее всего пострадал город Йошкар-Ола, в котором подтопило 142 дома. В Куяре от воды пострадал 51 дом, в Нольке — 60 домов и 110 участков, а в Трех Рутках — четыре дома.

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности, предупреждение продлится до утра четверга, 9 апреля. Собственников подтопленных домов переселяют в пункты временного размещения.

Ранее в Дагестане произошло крупнейшее за последние более чем 100 лет наводнение. Вода нанесла ущерб свыше 15 тысячам жителей.