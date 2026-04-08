Руководители «очень высокого уровня» помогли «диверсантке» воссоединиться с бойцами СВО

Записанной в диверсанты бабушке двух бойцов СВО помогли воссоединиться с внуками

Бабушку двух бойцов специальной военной операции (СВО) не пускали в Россию — 72-летней Любови Афанасьевне с гражданством Украины был назначен запрет на въезд сроком на 50 лет, пишет «Царьград». Эта история вызвала резонанс — многие не понимали, как родственницу двоих российских солдат не хотят пустить в страну, чтобы повидаться с внуками.

История началась еще в 2024 году, когда женщину развернули в столичном аэропорту Шереметьево, сообщив, что ей отказано во въезде в страну по решению ФСБ. К делу решил подключиться политик Олег Царев.

«Я с этой историей пошел к знакомым руководителям очень высокого уровня, вопрос решался на очень высоком уровне. (...) Говорю, вот такая ситуация, бывают разные случаи, но так, чтобы в одной семье внуки воевали, а бабушка была диверсанткой, как-то очень странно», — рассказал он.

В результате была запущена перепроверка и запрет на въезд в страну для пенсионерки был снят — женщина смогла воссоединиться с семьей. Сам Царев предположил, что ее попадание в список диверсантов было случайным.

