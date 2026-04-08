С вопросом «че вы гонитесь?» попал на видео спровоцировавший стрельбу на российской трассе

14:26, 8 апреля 2026

МВД: В Кузбассе со стрельбой задержали находившегося в розыске мужчину
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Кемеровской области — Кузбассе со стрельбой задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Видео погони за ним предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах видны полицейские, один из них предупреждает нарушителя о применении табельного оружия, если он не остановит свой автомобиль. Далее показаны машины — черная пытается оторваться от преследующего ее полицейского автомобиля. В итоге ее останавливают на обочине, подбегает полицейский с пистолетом и требует, чтобы водитель вышел из салона. Он спрашивает: «Че вы гонитесь? Давай стреляй!» В отделе полиции задержанный буянит, его пытаются урезонить полицейские.

Экипаж дорожной полиции заметил промчавшуюся на высокой скорости иномарку без госномеров и бросился в погоню за ней, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк. Водитель лишь прибавил скорость, выехал на автодорогу КемеровоНовокузнецк. К преследованию подключились еще два экипажа. В итоге его после применения физической силы и наручников задержали и доставили в отдел полиции, но там он разбил камеру и вел себя агрессивно.
 
Задержанный имеет судимости, лишен прав и находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. Машина не зарегистрирована, ее собственницей является сожительница нарушителя.

В отношении мужчины составили 27 административных протоколов, за что ему назначено наказание в виде ареста и штрафов.
 
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция ранила пассажира угнанной машины во время погони.

    Последние новости

    В Госдуме ответили на обращение Зеленского к России

    Россиянин напал на подростков во дворе и поплатился

    На Дальнем Востоке спасли забредшую в город беременную косулю

    ФСИН опровергла побег заключенных в тапочках из поезда в российском регионе

    Занимавший пост семь дней мэр-рекордсмен российского города оказался на допросе

    На Украине заявили о завершении следствия по делу Тимошенко

    Пацифистам-экстремистам вынесли приговор в российском регионе

    В российских школах решили ввести новый предмет

    Стал известен улучшающий когнитивные функции у женщин продукт

    Дмитриев заявил о страхе бюрократов ЕС перед наказанием от «папочки»

    Все новости
