С вопросом «че вы гонитесь?» попал на видео спровоцировавший стрельбу на российской трассе

МВД: В Кузбассе со стрельбой задержали находившегося в розыске мужчину

В Кемеровской области — Кузбассе со стрельбой задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Видео погони за ним предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах видны полицейские, один из них предупреждает нарушителя о применении табельного оружия, если он не остановит свой автомобиль. Далее показаны машины — черная пытается оторваться от преследующего ее полицейского автомобиля. В итоге ее останавливают на обочине, подбегает полицейский с пистолетом и требует, чтобы водитель вышел из салона. Он спрашивает: «Че вы гонитесь? Давай стреляй!» В отделе полиции задержанный буянит, его пытаются урезонить полицейские.

Экипаж дорожной полиции заметил промчавшуюся на высокой скорости иномарку без госномеров и бросился в погоню за ней, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк. Водитель лишь прибавил скорость, выехал на автодорогу Кемерово — Новокузнецк. К преследованию подключились еще два экипажа. В итоге его после применения физической силы и наручников задержали и доставили в отдел полиции, но там он разбил камеру и вел себя агрессивно.



Задержанный имеет судимости, лишен прав и находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. Машина не зарегистрирована, ее собственницей является сожительница нарушителя.

В отношении мужчины составили 27 административных протоколов, за что ему назначено наказание в виде ареста и штрафов.



