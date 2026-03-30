Россиянина ранили полицейские во время погони

В Санкт-Петербурге полиция ранила пассажира угнанной машины во время погони. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В селе Шум полицейские заметили, как водитель автомобиля занервничал при виде них, и решили его остановить. Однако мужчина нажал на газ — началась погоня. Водитель не реагировал на требования остановиться и нарушал правила движения, в результате правоохранители открыли по машине огонь.

На проселочной дороге ее удалось остановить. За рулем оказался 18-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения. На пассажирском сидении был 21-летний молодой человек, он получил ранение в плечо. Его госпитализировали.

Вскоре выяснилось, что машина была угнана, ее владелец писал заявление в полицию.

