Телезвезда рассказал о предложении невесты продавать фото ног в интернете

Телезвезда Алекс Притчард заявил, что невеста предложила ему продавать фото ног

Бывший участник британского телешоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing), танцор и хореограф Алекс Притчард заявил, что невеста предложила ему продавать фотографии ног в интернете. Об этом он рассказал в эфире подкаста теле- и радиоведущего Мэтта Эдмондсона, сообщает Metro.

«Моя невеста [сказала]: "Как ни странно это прозвучит, но тебе стоит продавать фото своих ног. Это может помочь нам заработать на дом"», — вспомнил Притчард.

При этом сам танцор признался, что не понимает, почему некоторых людей привлекают ноги. «Более того, я не понимаю, зачем тратить деньги на чьи-то ноги, которые, возможно, даже не принадлежат этому человеку, когда можно просто зайти в Google и найти [фото] ног. В чем смысл?» — сказал звезда шоу.

