Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:19, 8 апреля 2026

Телезвезда рассказал о предложении невесты продавать фото ног в интернете

Телезвезда Алекс Притчард заявил, что невеста предложила ему продавать фото ног
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: triocean / Shutterstock / Fotodom

Бывший участник британского телешоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing), танцор и хореограф Алекс Притчард заявил, что невеста предложила ему продавать фотографии ног в интернете. Об этом он рассказал в эфире подкаста теле- и радиоведущего Мэтта Эдмондсона, сообщает Metro.

«Моя невеста [сказала]: "Как ни странно это прозвучит, но тебе стоит продавать фото своих ног. Это может помочь нам заработать на дом"», — вспомнил Притчард.

При этом сам танцор признался, что не понимает, почему некоторых людей привлекают ноги. «Более того, я не понимаю, зачем тратить деньги на чьи-то ноги, которые, возможно, даже не принадлежат этому человеку, когда можно просто зайти в Google и найти [фото] ног. В чем смысл?» — сказал звезда шоу.

Ранее участница «Танцев со звездами», юмористка Джейд Адамс пожаловалась на пожилого мужчину, который подглядывал за ней в спальне. Она заметила незнакомца и начала его отчитывать, однако он не захотел извиняться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok