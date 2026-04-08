Семейную ипотеку в России захотели изменить

Вице-премьер Хуснуллин: Власти думают об увеличении лимитов по семейной ипотеке

Российские власти думают об увеличении лимитов по семейной ипотеке и введении дифференцированной ставки в зависимости от количества детей. О планах изменить этот вид льготных кредитов на жилье рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

«У нас непростая задача — сократить расходы бюджета. При этом мы точно видим, что по ряду регионов надо увеличивать лимит по семейной ипотеке», — рассказал зампред правительства. Пока что обсуждается вариант увеличить лимит в целом по стране с шести до восьми миллионов рублей, так как во многих столичных городах купить квартиру с текущим лимитом уже не получится, пояснил Хуснуллин.

Также власти рассматривают введение дифференцированной ставки по кредитам — чем больше детей в семье, тем меньше должен быть процент. Однако окончательное решение правительство будет принимать, учитывая результаты опроса россиян про отношение к потенциальным изменениям в программе.

Ранее стало известно, что россияне бросились брать семейную ипотеку. Объемы выдач этого типа кредитов выросли в 2025 году на 47 процентов по сравнению с 2024-м.