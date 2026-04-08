Серов не приехал на день рождения дочери из-за важной встречи

Певец Александр Серов не успел на день рождения дочери из-за важной встречи

Известный советский и российский певец Александр Серов не смог присутствовать на дне рождения своей дочери Мишель. Его слова передает издание «Газета.Ру».

Артист не приехал на праздник из-за важной встречи. Директор артиста Егор признался, что певец просто не успел.

«Ездили на встречу в правительстве, поэтому не поехали на день рождения. Александр Николаевич все организовал, взял финансовую сторону касаемо музыкантов. Он все контролировал и подходил ответственно», — рассказал он.

Представитель Серова также отметил, что Мишель не обиделась на отца за отсутствие на дне рождения.

Ранее актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», поздравил с совершеннолетием дочь Милану, которой исполнилось 16 лет.