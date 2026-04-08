08:24, 8 апреля 2026

Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Yonhap: Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

КНДР 8 апреля выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Такие данные приводит южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на объединенный комитет начальников штабов.

«Северная Корея в среду выпустила как минимум один неопознанный снаряд в сторону Восточного моря», — указано в сообщении.

По данным агентства, другие подробности о запуске снаряда пока отсутствуют. Инцидент зафиксировали спустя всего день после того, как Северная Корея выпустила еще один неопознанный снаряд из района Пхеньяна.

До этого сообщалось, что КНДР испытала двигатель для способной достичь США ракеты. Его максимальная допустимая мощность составляет 2500 килотонн.

