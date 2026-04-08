Android-смартфонам предсказали катастрофу

Android Authority: Рынок Android-смартфонов переживет катастрофу из-за кризиса

Рынок Android-смартфонов в 2026 году оказался в шаге от коллапса. Об этом сообщает издание Android Authority.

Колумнист медиа Стивен Шенк заявил, что глобальная экономика находится в состоянии хаоса, что влияет на рынок гаджетов. «Кажется чудом, что производители смартфонов еще держатся на плаву», — заметил Шенк. По словам журналиста, дефицит комплектующих усугубил плачевную ситуацию на рынке — производители начинают отказываться от инноваций, а цены продолжают расти.

Шенк подчеркнул, что в 2026-м выделиться на рынке смартфонов стало крайне сложно. Также он предсказал, что эра «убийц флагманов» — очень дешевых телефонов — навсегда закончится. По словам специалиста, катастрофа нынешней ситуации заключается в том, что любые инициативы и смелые нововведения обходятся брендам слишком дорого и никто не хочет рисковать.

«В настоящее время технологический сектор находится на таком этапе, когда создание чего-либо даже отдаленно новаторского может обходиться непомерно дорого», — подытожил Стивен Шенк. По словам колумниста, чтобы выйти из кризиса, производителям смартфонов придется либо рисковать и придумывать что-то новое, либо стараться снижать себестоимость устройств при сохранении качества.

