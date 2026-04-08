США объявили о согласии Ирана открыть Ормузский пролив

Белый дом: Иран согласился открыть Ормузский пролив

Иран согласился открыть Ормузский пролив. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, трансляция доступна на YouTube.

«Иран взял на себя обязательство вновь открыть Ормузский пролив, за чем президент [США Дональд Трамп] будет следить, и его администрация внимательно следит за этим в режиме реального времени», — сказала она.

Левитт отметила, что 8 апреля США заметили увеличение активности судоходства. По ее словам, Трамп и его команда будут вести переговоры с Тегераном только при условии, что Ормузский пролив будет оставаться открытым.

Ранее стало известно, что Иран остановил проход судов через Ормузский пролив из-за атак Израиля на Ливан.

