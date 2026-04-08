13:26, 8 апреля 2026

Стали известны новые детали предстоящего бала Met Gala

Мария Винар
Хейли Бибер на мероприятии Met Gala. Фото: Charles Sykes / AP

Журналисты Page Six раскрыли перечень гостей предстоящего весеннего бала Met Gala 2026. Новые детали они опубликовали на одноименном сайте.

Так, стало известно, что мероприятие посетят телезвезда Ким Кардашьян, актриса Джулия Гарнер, писательница и модельер Алекса Чанг. Кроме того, в списках оказались актрисы Габриэль Юнион, Ребекка Хол, а также баскетболист Джимми Батлер и модель Хейли Бибер.

Ранее сообщалось, что бал Met Gala, который состоится 4 мая, будет посвящен искусству костюма. Позже стало известно, что теме дресс-кода весеннего бала дали название Fashion is Art («Мода — это искусство»). Согласно его идее, гостям нужно показать костюм как настоящее произведение искусства.

Также сообщалось, что на Met Gala впервые за 10 лет появится Бейонсе. Уточняется, что певица будет присутствовать на нем в качестве сопредседателя. Вместе с ней мероприятие возглавят актриса Николь Кидман и теннисистка Винус Уильямс.

