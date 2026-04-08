Ставки по кредиткам в России взлетели

«Известия»: Реальные ставки по кредиткам в России достигли почти 50 % годовых

Несмотря на продолжительное снижение ключевой ставки, реальные проценты по кредитным картам в России остаются запредельно высокими. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По итогам февраля средний уровень реальных ставок по кредитным картам на внутреннем рынке достиг почти 50 процентов годовых. Для сравнения: ключевая ставка к концу зимы находилась на уровне 15,5 процента. Таким образом, разница к тому моменту оказалась более чем трехкратной.

Сейчас далеко не самое лучшее время для оформления новых кредиток, подчеркнул глава ОКБ Михаил Алексин. Реальные ставки по такого рода банковским продуктам остаются заградительными для значительной части населения. Кроме того, в последнее время банки были вынуждены сокращать сроки беспроцентного грейс-периода, чтобы повысить маржинальность. Это привело к еще большему подорожанию кредиток, констатировал эксперт.

Не лучше обстоят дела и с традиционными кредитами. К середине марта средний уровень полной стоимости займа в России оказался вдвое выше ключевой ставки и достиг 31 процента годовых. При этом верхняя граница ПСК в крупнейших банках к тому времени доходила примерно до 39 процентов. На этом фоне эксперты рекомендовали гражданам по возможности воздержаться от оформления новых займов в обозримом будущем.