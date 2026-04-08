Суд поставил точку в споре о растерзанном быком пенсионере

В Омской области хозяин и пастух заплатят за растерзанного быком мужчину

В Омской области суд поставил точку в деле о растерзанном быком 65-летнем пенсионере. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в мае 2025 года в селе Юрьево при выгоне скота бык-производитель атаковал шедшего мимо 65-летнего мужчину. Тот получил несовместимые с жизнью травмы.

Случившееся вылилось в судебную тяжбу. Родственник усопшего заявлял, что бык был агрессивным источником повышенной опасности, и обвинял в произошедшем хозяина, который, в свою очередь, заявлял, что бык был добрым, а во всем виноват пастух.

Суд постановил взыскать с обоих 510 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу ответчиков. Владельца быка признали виновным, так как он не обеспечил качественное содержание животного и меры по безопасности окружающих.

