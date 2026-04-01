Мужчина чудом выжил после нападения быка и попал на видео

В Перу бык напал на мужчину во время фестиваля и попал на видео

В Перу бык напал на мужчину во время фестиваля и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Трухильо, регион Ла-Либертад. Там проводится ежегодный праздник, вдохновленный знаменитым фестивалем Сан-Фермин в испанской Памплоне. В программу мероприятий, в частности, входит энсьерро — прогон быков по улицам города. Во время последнего фестиваля животное напало на Сесара дель Рио Ганосу.

Происшествие снял на видео очевидец. Ганоса выбежал на середину улицы, и в этот момент на него бросился бык. Он ударил мужчину рогами в голову. Ганоса рухнул на мостовую без сознания. В этот момент рядом пробежал еще один бык и чуть не наступил ему копытом на лицо. На помощь мужчине бросились несколько зрителей и утащили его с середины улицы. Перуанец чудом выжил и был доставлен в больницу.

Вскоре он опубликовал фото из клиники. Видно, что у Ганосы заклеены пластырем нос и лоб. Он до сих пор находится в больнице.

Кроме него, как пишет Daily Mail, во время забега быков пострадал 25-летний Джанлука Монтероссо Энкомендерос. Ему наложили 20 швов на руку.

В феврале сообщалось, что в Испании бык насмерть забодал пожилого мужчину в первую ночь фестиваля «Карнавал быка». Ему был 71 год.