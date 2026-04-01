Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 1 апреля 2026

Мужчина чудом выжил после нападения быка и попал на видео

В Перу бык напал на мужчину во время фестиваля и попал на видео
Никита Савин
В Перу бык напал на мужчину во время фестиваля и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Трухильо, регион Ла-Либертад. Там проводится ежегодный праздник, вдохновленный знаменитым фестивалем Сан-Фермин в испанской Памплоне. В программу мероприятий, в частности, входит энсьерро — прогон быков по улицам города. Во время последнего фестиваля животное напало на Сесара дель Рио Ганосу.

Происшествие снял на видео очевидец. Ганоса выбежал на середину улицы, и в этот момент на него бросился бык. Он ударил мужчину рогами в голову. Ганоса рухнул на мостовую без сознания. В этот момент рядом пробежал еще один бык и чуть не наступил ему копытом на лицо. На помощь мужчине бросились несколько зрителей и утащили его с середины улицы. Перуанец чудом выжил и был доставлен в больницу.

Вскоре он опубликовал фото из клиники. Видно, что у Ганосы заклеены пластырем нос и лоб. Он до сих пор находится в больнице.

Кроме него, как пишет Daily Mail, во время забега быков пострадал 25-летний Джанлука Монтероссо Энкомендерос. Ему наложили 20 швов на руку.

В феврале сообщалось, что в Испании бык насмерть забодал пожилого мужчину в первую ночь фестиваля «Карнавал быка». Ему был 71 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врезался в скалу. В Крыму разбился военно-транспортный Ан-26, погибли 29 человек

    Рубио анонсировал новости по ситуации вокруг Кубы

    ОАЭ предложили США пойти на резкий шаг против Ирана

    Hongqi увеличил цены на три машины в России

    Россиянка описала особенности Турции фразой «так и не смогла привыкнуть»

    В международном аэропорту Кувейта вспыхнул сильный пожар после атаки дрона

    Европейская страна задумалась о снятии санкций с России

    В Финляндии нелепо оправдались за неспособность сбить украинские дроны

    В Подмосковье предсказали грибной бум

    Названы проблемы компактного кроссовера Haval

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok