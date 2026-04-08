Таксист из Мурманской области стал звездой соцсетей после одной поездки

Таксист из Кировска Мурманской области стал звездой соцсетей после одной поездки. Он устроил сюрприз блогерам-туристам и приехал за ними в самом необычном образе — путешественники засняли эффектное появление на камеру и выложили в интернет, сообщает «ТВ-21».
По словам туристов, они вызвали обычное такси, чтобы добраться до гостиницы, но к ним приехал настоящий люкс-мобиль. Водитель появился на лимузине, а сам он был одет в костюм и элегантное пальто.
Путешественники были в восторге от подобного «трансфера», а сам таксист заявил, что привык удивлять туристов подобным образом. Он заметил, что такие поездки не только очень комфортные, но и запоминающиеся.
