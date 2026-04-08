Таксист из Мурманской области стал звездой соцсетей после одной поездки

Таксист из Мурманской области стал звездой соцсетей после приезда на лимузине

Таксист из Кировска Мурманской области стал звездой соцсетей после одной поездки. Он устроил сюрприз блогерам-туристам и приехал за ними в самом необычном образе — путешественники засняли эффектное появление на камеру и выложили в интернет, сообщает «ТВ-21».

По словам туристов, они вызвали обычное такси, чтобы добраться до гостиницы, но к ним приехал настоящий люкс-мобиль. Водитель появился на лимузине, а сам он был одет в костюм и элегантное пальто.

Путешественники были в восторге от подобного «трансфера», а сам таксист заявил, что привык удивлять туристов подобным образом. Он заметил, что такие поездки не только очень комфортные, но и запоминающиеся.

Ранее таксистам предложили пересесть на российские электромобили. Обсуждение по выделению квот на эту цель прошло 26 марта.