15:53, 8 апреля 2026Мир

Трамп придумал способ зарабатывать вместе с Ираном

ABC News: Трамп допустил совместный с Ираном проект по Ормузскому проливу
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил совместный с Ираном проект по взиманию платы за проход через Ормузский пролив. Об этом глава Белого дома заявил интервью ABC News.

«Мы думаем о создании совместного предприятия. Это способ обеспечить безопасность, а также защитить от множества других людей. Это прекрасная вещь», — ответил политик на вопрос, позволит ли он Тегерану взимать плату за проход судов.

Трамп добавил, что не позволит Ирану сохранить возможности для обогащения урана. По его словам, он ожидает начала мирных переговоров в пятницу, 10 апреля, и их очень быстрого прогресса.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон будет тесно сотрудничать с Тегераном после «очень продуктивной» смены режима.

