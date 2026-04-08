Трамп рассказал о сделке с Ираном из 15 пунктов

Трамп: США и Иран готовят сделку из 15 пунктов, которая частично согласована

США и Иран готовят долгосрочную сделку из 15 пунктов, которая частично согласована. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству AFP.

«У нас есть сделка из 15 пунктов, по большинству из которых уже достигнута договоренность. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, удастся ли довести дело до конца», — отметил американский лидер.

По словам Трампа, в настоящее время существует прочная основа для заключения долгосрочного соглашения.

Ранее американский лидер заявил, что США получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считают его рабочей основой для переговоров. По его словам, почти все спорные вопросы между сторонами были согласованы.