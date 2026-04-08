Трамп рассказал о сделке с Ираном из 15 пунктов

09:32, 8 апреля 2026Мир

Трамп: США и Иран готовят сделку из 15 пунктов, которая частично согласована
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США и Иран готовят долгосрочную сделку из 15 пунктов, которая частично согласована. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству AFP.

«У нас есть сделка из 15 пунктов, по большинству из которых уже достигнута договоренность. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, удастся ли довести дело до конца», — отметил американский лидер.

По словам Трампа, в настоящее время существует прочная основа для заключения долгосрочного соглашения.

Ранее американский лидер заявил, что США получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считают его рабочей основой для переговоров. По его словам, почти все спорные вопросы между сторонами были согласованы.

    Последние новости

    Раскрыты принятые Трампом требования Ирана

    Каллас отреагировала на перемирие США и Ирана

    Модуль «Адис» появился на российском «Курьере»

    К «Тотальному диктанту» в российском регионе присоединятся необычные участники

    Россиянка согласилась отправить брата на СВО за 30 миллионов рублей

    Россиянам заявили о переносе выходного в честь Дня Победы

    Раскрыты причины прорыва дамбы в Дагестане

    Двухлетний мальчик откопал человеческие останки на пляже

    Названы цели ударов под Харьковом

    Продавец российских автомобилей потерпел миллиардные убытки

    Все новости
