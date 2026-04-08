Трампа возмутило оставленное своей бывшей сторонницей зловоние

Трамп позлорадствовал над своей бывшей сторонницей Марджори Тейлор Грин

Президент США Дональд Трамп позлорадствовал над своей бывшей сторонницей, бывшим членом Палаты представителей Марджори Тейлор Грин и поздравил Клея Фуллера, занявшего ее место в нижней палате Конгресса. Об этом глава государства написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Место в Конгрессе Марджори "предательницы" Браун (зеленый цвет в стрессовых ситуациях становится коричневым!) занял замечательный и талантливый человек, Клей Фуллер, который одержал убедительную победу с самого начала, несмотря на то что многие люди боролись за это место (...) и на то зловоние, которое оставила Грин», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что Фуллер справится со своей должностью намного лучше, чем его «безумная предшественница».

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в октябре 2025 года обсудил политику Трампа и сравнил его с танком.