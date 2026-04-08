20:00, 8 апреля 2026

Трампа возмутило оставленное своей бывшей сторонницей зловоние

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Марджори Тейлор Грин. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп позлорадствовал над своей бывшей сторонницей, бывшим членом Палаты представителей Марджори Тейлор Грин и поздравил Клея Фуллера, занявшего ее место в нижней палате Конгресса. Об этом глава государства написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Место в Конгрессе Марджори "предательницы" Браун (зеленый цвет в стрессовых ситуациях становится коричневым!) занял замечательный и талантливый человек, Клей Фуллер, который одержал убедительную победу с самого начала, несмотря на то что многие люди боролись за это место (...) и на то зловоние, которое оставила Грин», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что Фуллер справится со своей должностью намного лучше, чем его «безумная предшественница».

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в октябре 2025 года обсудил политику Трампа и сравнил его с танком.

