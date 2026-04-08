Трампа взбесило высказывание Ирана насчет США

Трамп счел ложной публикацию CМИ с заявлением Совбеза Ирана о перемирии

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за публикацию, как он считает, ложного заявления Высшего совета национальной безопасности Ирана о победе над США. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Предполагаемое заявление, опубликованное CNN World News, является мошенничеством, что прекрасно известно CNN», — посетовал он.

По словам Трампа, это заявление якобы связано с «фейковым новостным сайтом из Нигерии». При этом политик потребовал от телеканала удалить публикацию.

Ранее конгрессмен от Демократической партии Крис Мерфи в эфире CNN назвал катастрофой для мира условия перемирия между США и Ираном. По его словам, Ирану нельзя давать право контролировать Ормузский пролив.

До этого США получили от Ирана предложение из 10 пунктов. После этого Дональд Трамп объявил, что Вашингтон согласен на двухнедельное перемирие с Тегераном.