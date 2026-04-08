06:09, 8 апреля 2026

Трампа взбесило высказывание Ирана насчет США

Трамп счел ложной публикацию CМИ с заявлением Совбеза Ирана о перемирии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за публикацию, как он считает, ложного заявления Высшего совета национальной безопасности Ирана о победе над США. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Предполагаемое заявление, опубликованное CNN World News, является мошенничеством, что прекрасно известно CNN», — посетовал он.

По словам Трампа, это заявление якобы связано с «фейковым новостным сайтом из Нигерии». При этом политик потребовал от телеканала удалить публикацию.

Ранее конгрессмен от Демократической партии Крис Мерфи в эфире CNN назвал катастрофой для мира условия перемирия между США и Ираном. По его словам, Ирану нельзя давать право контролировать Ормузский пролив.

До этого США получили от Ирана предложение из 10 пунктов. После этого Дональд Трамп объявил, что Вашингтон согласен на двухнедельное перемирие с Тегераном.

    Последние новости

    Трампа взбесило высказывание Ирана насчет США

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с записью к врачу

    Сосед расправился с отвергнувшей его королевой красоты

    В российском городе педиатры стали добираться до пациентов на электросамокатах

    Названы предлагающие больше бонусов для сотрудников отрасли

    Секретный груз НАТО разметало огнем в порту под Одессой

    Генсек ООН приветствовал перемирие между США и Ираном

    В перемещениях Сыского увидели мрачный сигнал для ВСУ

    Иранский кризис выявил огромную слабость НАТО и ЕС

    Названы популярные у россиян виды куличей

    Все новости
