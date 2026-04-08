Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:08, 8 апреля 2026

Трампу предрекли проблемы из-за перемирия с Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото Evan Vucci / Reuters

Иран будет диктовать условия президенту США Дональду Трампу на фоне его согласие на двухнедельное перемирие с Ираном. Об этом заявил в соцсети Х американский журналист Джексон Хинкл.

По его мнению, «Трампу конец». «38 дней войны и Иран полностью контролирует Ормузский пролив, будущие переговоры будут основаны на максималистских требованиях Ирана, и все американские военные базы в регионе уничтожены», — указал журналист.

Ранее США получили от Ирана предложение из 10 пунктов. После этого Дональд Трамп объявил, что Вашингтон согласен на двухнедельное перемирие с Тегераном. Как сообщили в Совете безопасности Ирана, американские власти согласны выплатить компенсацию, снять санкции и вывести войска с Ближнего Востока, а также оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok