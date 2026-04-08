Туристка приехала в США на встречу с мужчиной и пропала без вести

Daily Star: 21-летняя туристка из Великобритании пропала без вести в США

Молодая туристка из Великобритании приехала в США на встречу с мужчиной и пропала без вести. Об этом стало известно Daily Star.

31 марта 21-летняя британка Кэтрин Эстер Гамбоа Кервуд в одиночку приелетела в Сан-Франциско, штат Калифорния. Путешественница планировала заселиться в местный хостел и посетить Сакраменто, государственный парк Калаверас-Биг-Трис и прибрежный город Санта-Круз. Однако 3 апреля Кервуд перестала отвечать на сообщения родственников и больше не выходила на связь.

Европейку объявили в розыск после того, как ее семья узнала, что она не заселилась в отель. Полиция отсмотрела данные с видеокамер американской авиагавани и выяснила, что по прилету туристку встретил мужчина с цветами в руках. Предположительно незнакомцем является американец по имени Дэвид, который ранее познакомился с Кервуд в Великобритании.

Уточняется, что девушка должна была сесть на обратный рейс до Лондона 8 апреля. Поиски туристки до сих пор продолжаются.

