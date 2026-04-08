Участие Германии в военной миссии в Ормузе назвали самоубийством

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:32, 8 апреля 2026Мир

Основательница BSW назвала самоубийством участие ФРГ в военной миссии в Ормузе
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Основательница германской партии BSW Сара Вагенкнехт заявила в соцсети X, что участие Бундесвера (ВС ФРГ) в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе стало бы «самоубийственной» миссией.

«Это было бы чистой воды самоубийством! Канцлер ФРГ [Фридрих Мерц] обязан четко заявить, что Германия не отправит солдат в зону военного конфликта», — написала она.

Вагенкнехт заявила, что Мерцу следовало бы не допускать участия Бундесвера сразу после прекращения боевых действий, а объявить о запрете на использование американских военных баз в ФРГ, если США нарушат перемирие и продолжат военные действия.

По ее словам, такой шаг стал бы реальным вкладом в укрепление мира и сигналом, что жесткая риторика президента США Дональда Трампа не останется без последствий.

В ночь на 8 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном — за несколько часов до истечения собственного ультиматума, в котором угрожал уничтожением «всей иранской цивилизации». В Иране утверждают, что США были вынуждены принять их условия — от снятия санкций до сохранения ядерной программы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok