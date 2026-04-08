13:54, 8 апреля 2026Бывший СССР

Украина ответила на резкое заявление Вэнса о вмешательстве Киева в венгерские выборы

Тихий: Заявление Вэнса о выборах в Венгрии является частью предвыборной кампании
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о вмешательстве Украины в выборы в Венгрии — это часть венгерской предвыборной кампании. Так на резкое заявление ответил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Что касается той фразы, которая прозвучала, мы понимаем, что это происходило в рамках избирательной кампании», — заявил дипломат.

Он добавил, что при этом Киев не придает этим словам эмоциональной окраски.

7 марта Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Вашингтон обладает информацией, что украинские спецслужбы пытались повлиять на венгерские выборы. По словам политика, подобные действия со стороны Киева являются издержками украинской системы.

