Украинка стала жертвой крушения экскурсионного вертолета на Гавайях

Гражданку Украины опознали как последнюю жертву крушения экскурсионного вертолета на Гавайях. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM).
По данным полиции, 40-летняя Оксана Пихол стала третьей жертвой авиакатастрофы на пляже Калалау 26 марта. Украинка, 59-летний Патрик Хаскелл и его 65-летняя супруга Маргарет Риммлер не выжили во время воздушной экскурсии над самым северным островом 50-го штата Америки.
Всего в день трагедии на борту компании Airborne Aviation находились пять пассажиров — двое уцелели и были госпитализированы. «В настоящий момент мы приостановили всю деятельность на неопределенный срок, пока не будем уверены в возможности безопасного продолжения работы», — сказал операционный директор Дуг Фронинг.