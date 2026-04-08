Украинка стала жертвой крушения экскурсионного вертолета на Гавайях

DM: 40-летнюю украинку опознали как третью жертву крушения вертолета на Гавайях

Гражданку Украины опознали как последнюю жертву крушения экскурсионного вертолета на Гавайях. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM).

По данным полиции, 40-летняя Оксана Пихол стала третьей жертвой авиакатастрофы на пляже Калалау 26 марта. Украинка, 59-летний Патрик Хаскелл и его 65-летняя супруга Маргарет Риммлер не выжили во время воздушной экскурсии над самым северным островом 50-го штата Америки.

Всего в день трагедии на борту компании Airborne Aviation находились пять пассажиров — двое уцелели и были госпитализированы. «В настоящий момент мы приостановили всю деятельность на неопределенный срок, пока не будем уверены в возможности безопасного продолжения работы», — сказал операционный директор Дуг Фронинг.