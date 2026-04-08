14:39, 8 апреля 2026Путешествия

Украинка стала жертвой крушения экскурсионного вертолета на Гавайях

DM: 40-летнюю украинку опознали как третью жертву крушения вертолета на Гавайях
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Hugh Gentry / Reuters

Гражданку Украины опознали как последнюю жертву крушения экскурсионного вертолета на Гавайях. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM).

По данным полиции, 40-летняя Оксана Пихол стала третьей жертвой авиакатастрофы на пляже Калалау 26 марта. Украинка, 59-летний Патрик Хаскелл и его 65-летняя супруга Маргарет Риммлер не выжили во время воздушной экскурсии над самым северным островом 50-го штата Америки.

Всего в день трагедии на борту компании Airborne Aviation находились пять пассажиров — двое уцелели и были госпитализированы. «В настоящий момент мы приостановили всю деятельность на неопределенный срок, пока не будем уверены в возможности безопасного продолжения работы», — сказал операционный директор Дуг Фронинг.

