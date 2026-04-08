Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:39, 8 апреля 2026

Ушедшая на СВО вслед за братьями россиянка рассказала об атаке ВСУ в первый день на фронте

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ушедшая на фронт вслед за братьями сержант Алия Лебедева рассказала об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полевой госпиталь в первый день ее нахождения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Ее история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

Россиянка в 2023 году впервые поехала на передовую, чтобы помогать медикам спасать раненых. До СВО она была фармацевтическим представителем и на фронте нашла себе дело по специальности, став полевым снабженцем.

«Я приехала и феерично меня встретили: сразу у нас был прилет в госпиталь», — вспомнила свой первый день на фронте Лебедева.

По словам Лебедевой, у нее пять братьев и две сестры. Она из семьи военных. Россиянка рассказала, что двоих ее братьев, ушедших в зону боевых действий, уже не стало. Еще один ее брат продолжает службу в зоне СВО.

Ранее другой военный медик Мария Барабанова рассказала, что им пришлось продолжить проводить операции бойцам посреди горящего леса после атаки ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok