Ушедшая на СВО вслед за братьями россиянка рассказала об атаке ВСУ в первый день на фронте

Ушедшая на СВО вслед за братьями россиянка попала под атаку ВСУ в первый день

Ушедшая на фронт вслед за братьями сержант Алия Лебедева рассказала об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полевой госпиталь в первый день ее нахождения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Ее история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

Россиянка в 2023 году впервые поехала на передовую, чтобы помогать медикам спасать раненых. До СВО она была фармацевтическим представителем и на фронте нашла себе дело по специальности, став полевым снабженцем.

«Я приехала и феерично меня встретили: сразу у нас был прилет в госпиталь», — вспомнила свой первый день на фронте Лебедева.

По словам Лебедевой, у нее пять братьев и две сестры. Она из семьи военных. Россиянка рассказала, что двоих ее братьев, ушедших в зону боевых действий, уже не стало. Еще один ее брат продолжает службу в зоне СВО.

Ранее другой военный медик Мария Барабанова рассказала, что им пришлось продолжить проводить операции бойцам посреди горящего леса после атаки ВСУ.