Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:09, 8 апреля 2026

В Германии призывали страны ЕС порвать с военной структурой США

В Германии политик Дагделен призвала страны ЕС порвать с военной структурой США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Unsplash

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в соцсети X выступила с призывом к европейским странам — участницам НАТО дистанцироваться от военной структуры США на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Политик пояснила, что выступила с таким призывом, поскольку, по ее мнению, европейские страны — участницы НАТО, а также Персидский залив, Япония и Южная Корея оказались главными проигравшими в противостоянии США и Израиля с Ираном.

«Главным проигравшим в этой войне стал не только американский империализм, который с каждой новой войной продолжает подрывать свою гегемонию», — отметила Дагделен.

Ранее основательница германской партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что участие Бундесвера (ВС ФРГ) в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе стало бы самоубийственной миссией. По ее словам, канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следовало бы не допускать участия Бундесвера сразу после прекращения боевых действий, а объявить о запрете на использование американских военных баз в ФРГ, если США нарушат перемирие и продолжат военные действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok