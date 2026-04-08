В Германии призывали страны ЕС порвать с военной структурой США

В Германии политик Дагделен призвала страны ЕС порвать с военной структурой США

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен в соцсети X выступила с призывом к европейским странам — участницам НАТО дистанцироваться от военной структуры США на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Политик пояснила, что выступила с таким призывом, поскольку, по ее мнению, европейские страны — участницы НАТО, а также Персидский залив, Япония и Южная Корея оказались главными проигравшими в противостоянии США и Израиля с Ираном.

«Главным проигравшим в этой войне стал не только американский империализм, который с каждой новой войной продолжает подрывать свою гегемонию», — отметила Дагделен.

Ранее основательница германской партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что участие Бундесвера (ВС ФРГ) в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе стало бы самоубийственной миссией. По ее словам, канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следовало бы не допускать участия Бундесвера сразу после прекращения боевых действий, а объявить о запрете на использование американских военных баз в ФРГ, если США нарушат перемирие и продолжат военные действия.