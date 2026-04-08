В Харьковской области заявили о повреждении ключевого энергетического предприятия

В Мерефе Харьковской области поврежден нефтеперерабатывающий завод

В Мерефе Харьковской области после массированной ночной атаки поврежден нефтеперерабатывающий завод. О повреждениях ключевого энергетического предприятия сообщила начальник юридического отдела завода Анастасия Чередникова, передает «Общественное».

«Предприятие понесло значительные убытки. Среди людей пострадавших нет. Если не ошибаюсь, это пятый удар по предприятию с начала [конфликта]», — заявила представитель завода.

Она добавила, что руководство предприятия будет предпринимать все усилия для его восстановления, но не готова оценить сроки возобновления работы завода.

Ранее об атаке на город Мерефа, расположенный южнее Харькова, сообщал военкор Евгений Поддубный. Отмечалось, что российские войска могли нанести удар по местному нефтеперерабатывающему заводу.

