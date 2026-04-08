Бывший СССР
12:13, 8 апреля 2026Бывший СССР

В Харьковской области заявили о повреждении ключевого энергетического предприятия

В Мерефе Харьковской области поврежден нефтеперерабатывающий завод
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Мерефе Харьковской области после массированной ночной атаки поврежден нефтеперерабатывающий завод. О повреждениях ключевого энергетического предприятия сообщила начальник юридического отдела завода Анастасия Чередникова, передает «Общественное».

«Предприятие понесло значительные убытки. Среди людей пострадавших нет. Если не ошибаюсь, это пятый удар по предприятию с начала [конфликта]», — заявила представитель завода.

Она добавила, что руководство предприятия будет предпринимать все усилия для его восстановления, но не готова оценить сроки возобновления работы завода.

Ранее об атаке на город Мерефа, расположенный южнее Харькова, сообщал военкор Евгений Поддубный. Отмечалось, что российские войска могли нанести удар по местному нефтеперерабатывающему заводу.

    Последние новости

    Стало известно о жестком разговоре Путина с Пашиняном в Кремле

    Европейский политик скептически отнесся к перемирию между США и Ираном

    Стали известны новые детали предстоящего бала Met Gala

    Депутат рассказал о вопиющем случае с отказом в выплате вдове российского бойца

    Жители российского города пожаловались на массовые падения при попытке выйти на улицу

    В Тегеране подожгли флаги США и Израиля

    Определен наиболее полезный способ употребления фруктов

    В России высказались о возобновлении трехсторонних переговоров по Украине

    GAC готовит новый флагманский кроссовер для россиян

    Две страны Персидского залива заявили об атаках Ирана после перемирия

    Все новости
